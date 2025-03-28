У лютому понад 3 мільйони українців отримали кошти "Нацкешбеку": яка це сума

У лютому українці отримали 384 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Кошти виплатили 3,2 млн людей.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що кешбек уже доступний на 373 тисячі різноманітних споживчих товарів від 1760 українських виробників.

Виплати отримали учасники програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки для виплат Нацкешбеку в "Дії".

За даними Мінекономіки, протягом шести місяців дії програми громадяни отримали:

за вересень – 37,2 млн грн;

за жовтень – 119,2 млн грн;

за листопад – 232 млн грн;

за грудень і січень – 714 млн грн;

за лютий – 384 млн грн.

Загальна сума виплачених за програмою коштів становить близько 1,5 млрд грн. Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці квітня 2025 року.

Нагадаємо:

Українці отримали 714 млн грн кешбеку за купівлю товарів місцевого виробництва у грудні та січні.