В Україні виторг через касові апарати продовжує зростати: регіони з найбільшим приростом

У липні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 488,4 млрд грн. Це на 23,1 млрд грн або на 5% перевищило показник червня.

Про це свідчать дані Державної податкової служби.

Йдеться, що кількість чеків у липні – 915,1 млн шт, це на 36,5 млн шт більше, ніж результат червня – 878,52 млн шт.

Середньодобовий виторг: у липні – 15,8 млрд грн, у червні – 15,5 млрд грн. Зростання +245,5 млн грн на добу.

Середньодобова кількість чеків: у липні – 29,52 млн шт, у червні – 29,28 млн шт.

За інформацією податкової, регіони з найбільшим зростанням обсягів виторгів у липні порівняно з червнем:

Миколаївщина – +7,3%,

Івано-Франківщина – +6,9%,

Одещина – +6,5%,

Закарпаття, Тернопільщина, Львівщина та Волинь – по +6,3%.

У податковій зазначають, що зростання фіскалізації у липні зумовлено:

- активною протидією ДПС тіньовим розрахункам та зосередженістю на суб’єктах з високим ступенем ризику ухилення від оподаткування;

- покращенням якості аналітичних інструментів ДПС;

- зміною поведінки бізнесу, який усе частіше обирає легальні інструменти роботи;

- високим рівнем адаптивності підприємців, які попри виклики війни зберігають економічну активність у легальному полі.

Нагадаємо:

В Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла 35% – з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.