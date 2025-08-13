В Україні виторг через касові апарати продовжує зростати: регіони з найбільшим приростом
У липні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 488,4 млрд грн. Це на 23,1 млрд грн або на 5% перевищило показник червня.
Про це свідчать дані Державної податкової служби.
Йдеться, що кількість чеків у липні – 915,1 млн шт, це на 36,5 млн шт більше, ніж результат червня – 878,52 млн шт.
Середньодобовий виторг: у липні – 15,8 млрд грн, у червні – 15,5 млрд грн. Зростання +245,5 млн грн на добу.
Середньодобова кількість чеків: у липні – 29,52 млн шт, у червні – 29,28 млн шт.
За інформацією податкової, регіони з найбільшим зростанням обсягів виторгів у липні порівняно з червнем:
Миколаївщина – +7,3%,
Івано-Франківщина – +6,9%,
Одещина – +6,5%,
Закарпаття, Тернопільщина, Львівщина та Волинь – по +6,3%.
У податковій зазначають, що зростання фіскалізації у липні зумовлено:
- активною протидією ДПС тіньовим розрахункам та зосередженістю на суб’єктах з високим ступенем ризику ухилення від оподаткування;
- покращенням якості аналітичних інструментів ДПС;
- зміною поведінки бізнесу, який усе частіше обирає легальні інструменти роботи;
- високим рівнем адаптивності підприємців, які попри виклики війни зберігають економічну активність у легальному полі.
Нагадаємо:
В Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла 35% – з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.