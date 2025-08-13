В Украине выручка через кассовые аппараты продолжает расти: регионы с наибольшим приростом

В июле общая сумма выручки, проведенной через РРО/ПРРО, составила 488,4 млрд грн. Это на 23,1 млрд грн или на 5% превысило показатель июня.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

Говорится, чтоколичество чеков в июле - 915,1 млн шт, это на 36,5 млн шт больше, чем результат июня - 878,52 млн шт.

Среднесуточная выручка: в июле - 15,8 млрд грн, в июне - 15,5 млрд грн. Рост +245,5 млн грн в сутки.

Среднесуточное количество чеков: в июле - 29,52 млн шт, в июне - 29,28 млн шт.

По информации налоговой,регионы с наибольшим ростом объемов выручки в июле по сравнению с июнем:

Николаевщина - +7,3%,

Ивано-Франковская область - +6,9%,

Одесская область - +6,5%,

Закарпатье, Тернопольщина, Львовщина и Волынь - по +6,3%.

В налоговой отмечают, чторост фискализации в июле обусловлен:

- активным противодействием ГНС теневым расчетам и сосредоточенностью на субъектах с высокой степенью риска уклонения от налогообложения;

- улучшением качества аналитических инструментов ГНС;

- изменением поведения бизнеса, который все чаще выбирает легальные инструменты работы;

- высоким уровнем адаптивности предпринимателей, которые, несмотря на вызовы войны, сохраняют экономическую активность в легальном поле.

Напомним:

В Украине общая сумма выручки через РРО/ПРРО (регистратор расчетных операций) в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросла 35% - с 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.