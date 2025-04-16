В Україні кожен третій пенсіонер отримує пенсію 3 340

Після індексації середня пенсія в Україні складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

Про це йдеться в дослідженні "Опендатабот".

Зазначається, що в Україні станом на початок квітня налічується 10 331 375 пенсіонерів. Це майже на 177 тисяч менше, ніж у квітні 2024-го.

Після щорічної індексації середня пенсія в Україні зросла до 6 341 грн (близько $152). У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Втім інфляція за цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились, підкреслили в "Опендатабот".

Кожен третій український пенсіонер (понад 3 млн осіб) отримує 3 340 грн пенсії ($80). Водночас завдяки індексації майже у 7 разів поменшало українців, чиї виплати менші за 3 000 грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).

Крім цього, 1,5 млн українців (14,5% від загальної кількості) отримують понад 10 000 грн пенсії. Середній розмір виплат у цій групі — 15 640 грн ($374).

Ще близько 3 мільйонів (29%) мають пенсії трохи вищі за середню по країні — 6 860 грн ($164). Крім того, 20% пенсіонерів (2,1 млн людей) отримують близько 4 500 грн ($107).

Згідно з дослідженням, найвищі пенсії — традиційно у Києві: 8 708 грн (на 37% більше за середню). Далі йдуть Донеччина — 7 814 грн (+23%) та Луганщина — 7 314 грн (+15%). Найнижчі ж виплати — на Тернопільщині (4 931 грн) та у Чернівецькій області (5 100 грн).

Найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 873 тисячі, у Києві — 748 тисяч та на Харківщині — 707 тисяч. Найменше пенсіонерів — у Чернівецькій області, лише 206 тисяч.

Як зазначається, майже третина всіх українських пенсіонерів працюють — 2,9 мільйона (28%). Їхні пенсійні виплати, в середньому, становлять 6 863 грн.

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Нагадаємо:

Станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 5 789 грн, що на приблизно третину менше за реальний прожитковий мінімум.