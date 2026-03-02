В Україні подешевшали молочні продукти: яка ціна кефіру, сметани, масла, сиру

В Україні за останній місяць відбулося несуттєве зниження ціни на значну кількість молочних продуктів.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Водночас ціни на молочні продукти залишаються високими попри падіння цін на молоко-сировину та слабкий попит на внутрішньому ринку, йдеться в аналітиці.

За даними асоціації, молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 65,93 грн/кг, що на 48 коп. (-0,48%) менше порівняно з попереднім місяцем і на 5,01 грн (+8%) більше відносно минулорічного періоду.

Кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці в середньому коштує 78,20 грн за кг, що на 77 коп. (-1%) менше ніж місяць тому, але на 3,90 грн (+5%) більше, ніж торік.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 189,87 грн за кг, що на 1,03 грн (-0,5%) менше порівняно з попереднім місяцем, але на 8,96 грн за кг (+5%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 120,14 грн за кг, що на 1,31 коп. (+1,10%) більше відносно попереднього місяця і на 7 грн (+6%) більше відносно минулорічного періоду.

Сир кисломолочний жирністю 9% в середньому коштує 288,26 грн за кг, що на 4,79 грн (-2%) менше відносно попереднього місяця, але на 16,58 грн (+6%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 573,87 грн за кг, що на 19,70 грн (-3,3%) менше відносно попереднього місяця, але на 7,59 грн (+1%) дорожче, ніж торік.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 605,65 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 11,11 грн (+1,9%). Сир виріс в ціні на 42,73 грн (+8%) відносно минулорічного періоду.

Нагадаємо:

Вітчизняні виробники сиру продовжують поступатися часткою ринку імпортній продукції з Європи, яка активно представлена на полицях українських торговельних мереж.