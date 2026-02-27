Через високий попит в Україні дорожчає картопля: що буде з цінами далі

Картопля в українських господарствах за тиждень подорожчала в середньому на 14% до 8–15 грн/кг, залежно від якості та партій, що пропонуються до продажу.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

"Насамперед зростанню вартості сприяє підвищений попит на цю продукцію: картоплю активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі. Водночас пропозиція якісної продукції на ринку дещо обмежена, оскільки частина господарств утримується від продажів, очікуючи подальшого зростання цін", – пояснюють експерти.

За їхніми словами, частина виробників, які наразі стримують продажі картоплі, очікує повторення сценарію минулого року, коли ціна на цю продукцію досягала 30 грн/кг.

Однак ключові гравці ринку мають протилежну думку: вони вважають, що цього сезону така ситуація навряд чи повториться, оскільки чергове подорожчання у сегменті може стимулювати збільшення поставок імпортної картоплі.

За даними аналітиків, у порівнянні з минулим сезоном сьогодні картопля в Україні надходить у продаж у середньому на 55% дешевше, ніж у останні дні лютого 2025 року.

Водночас більшість фермерів планують і надалі підвищувати ціни, посилаючись на стрімке скорочення запасів картоплі у сховищах.

