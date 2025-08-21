Ціни відрізняються на 20-40%. Де в Україні жити дешевше?

Вартість одних і тих же товарів у різних областях відрізняється на 18%, а послуг – іноді на 40%. Де в Україні найдорожче і найдешевше жити?

Життя в столиці завжди було найдорожчим. Різниця у вартості товарів та послуг між Києвом та найдешевшими регіонами становить близько 18%. Проте останні дані Державної служби статистики, які проаналізувала ЕП, відкривають географію цінових коливань, що кардинально відрізняється від довоєнної.

Відрив Києва від інших скорочується

Дані Держстату за липень 2025 року підтверджують, що Київ залишається лідером за вартістю життя. Тут ціни на 9,4% перевищують середні по країні. Проте відрив столиці не такий сильний, як у 2021 році, коли ціни були вищі за середні на 12,5%.

Головна зміна стосується вартості послуг включно з орендою житла. У 2021 році послуги в Києві були на 50% дорожчі за середні по країні, тоді як товари – лише на 8%. У 2025 році різниця скоротилася до 35% і 6% відповідно.

Більш відчутні зміни відбулися в інших регіонах. Так, другим найдорожчим містом після Києва стало Запоріжжя, де ціни на 5,7% вищі за середні по країні. Це сталося внаслідок ускладнення логістики та воєнних ризиків (зона боїв розташована за 27 км від міста).

Наприклад, вартість користування зерновозами збільшилася з 500 грн до 1 800 грн за добу. Подорожчало перевезення й інших видів товарів. Ці витрати позначаються на цінах для споживачів.

Читайте також: Ціна життя в Україні

Велика війна також змінила статус західних регіонів, перетворивши їх на нові економічні полюси. До списку найдорожчих приєдналися Чернівецька (+3,3% до середньоукраїнських цін), Хмельницька (+2,5%) та Закарпатська (+2,1%) області. Це стало наслідком масової внутрішньої міграції, яка спричинила стрімке зростання попиту на житло та послуги.

Дослідження ринку нерухомості підтверджують цю тенденцію: у першому кварталі 2025 року ціни на вторинному ринку в західних обласних центрах зросли на 17-29%. Зокрема, середня вартість однокімнатної квартири у Львові та Ужгороді досі найвища в країні, зменшуючи різницю в цінах між столицею та рештою регіонів.

Найдешевшою стабільно залишається Полтавська область, де ціни на 8,3% нижчі за загальнонаціональний рівень.

Структурні відмінності: послуги проти товарів

Аналіз даних Держстату демонструє суттєву різницю в ціновій волатильності між різними категоріями товарів та послуг. Найбільші коливання спостерігаються у сфері послуг, особливо тих, що прив'язані до конкретної локації.

Наприклад, найбільша варіація цін на оренду однокімнатної квартири – від 3,5 тис. грн до 12 тис. грн (на графіку нижче). Великі коливання цін спостерігаються також для дошкільної освіти, проїзду в міському транспорті та вартості стоматологічних послуг. У середньому в Києві вартість останніх послуг може бути на 35% вищою за середню по Україні, тоді як у Харківській області – на 23% нижчою.

Читайте також: Чи згортає влада реформи?

Ціни на продукти коливаються суттєво менше, хоча і серед них є екстремуми. Наприклад, морожена риба (хек) коштує від 175 грн до 225 грн за кг залежно від області. Сало в Києві коштує на 46% дорожче від середньоукраїнського рівня і майже вдвічі дорожче, ніж на Хмельниччині.

Очікувано найбільш стабільні ціни на стандартизовані товари, особливо акцизні (автогаз, бензин, тютюнові вироби). Це пояснюється кількома факторами: високою часткою акцизного податку, а він єдиний по всій країні, національною політикою ціноутворення та високою конкуренцією, яка нівелює регіональні відмінності. Навіть з урахуванням логістичних витрат висока регуляція та уніфікований характер цих товарів утримують ціни на цей тип товарів у значно вужчому діапазоні.