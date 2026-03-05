В Україні подешевшала морква: яка тепер її ціна

Українські фермери пропонують моркву в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше, – за 8–14 грн/кг залежно від якості та обсягів партій.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За словами виробників, на зниження ціни впливає зростання пропозиції моркви середньої та низької якості. На початок весни 2026 року якість цих овочів у сховищах суттєво погіршилася, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси.

Водночас учасники ринку зазначають, що власники високоякісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням, віддають перевагу призупиненню продажів.

За даними аналітиків, ціни на моркву в Україні в середньому вже на 64% нижчі, ніж на початку березня 2025 року. При цьому більшість гравців ринку не виключають подальшої стагнації в цьому сегменті, що пов'язано з досить низькою торговельною активністю.

Нагадаємо:

На початку лютого українські виробники здійснювали продажі моркви по 8-14 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.