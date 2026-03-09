Лісова галузь України отримала рекордний прибуток у 2025 році

Чистий прибуток лісового господарства України за підсумками 2025 року сягнув 6,9 млрд грн, що у 2,76 раза (на 176%) більше порівняно з 2024 роком.

Про це повідомив голова Держлісагентства Віктор Смаль під час щорічного публічного звіту, передає "Інтерфакс-Україна".

Дохід від реалізації лісоматеріалів торік зріс на 6,7 млрд грн — до 30,4 млрд грн. Податкові відрахування галузі до бюджетів усіх рівнів сягнули рекордних 16,1 млрд грн, що на 6,8 млрд грн перевищує показник попереднього року.

Рентабельність підприємств сектору збільшилася на 12,3% і становила 22,8%, а середня заробітна плата зросла майже на 6 тис. грн — до понад 30 тис. грн.

"До реформи у 2020 році, в умовах доступності більшого ресурсу та менш екстремальних умов роботи, галузь спромоглася заробити лише 0,2 млрд грн — майже у 35 разів менше. Це найкращий доказ того, що проведені нами реформи довели свою ефективність", — наголосив Смаль.

Генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець підкреслив, що на фінансовий результат вплинула детінізація потоків та оптимізація витрат. Завдяки переведенню 97% закупівель підприємства на платформу Prozorro вдалося заощадити понад 700 млн грн.

За даними відомства, позитивна динаміка досягнута попри скорочення доступних для господарювання площ внаслідок бойових дій та окупації територій.

Наразі в галузі залучено 24 тис. працівників.



