НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2025 год: ожидают почти 10%

В июле общая инфляция в Украине может несколько вырасти, тогда как базовая инфляция в дальнейшем будет снижаться. В последующие месяцы ожидается выход инфляции на траекторию устойчивого замедления.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

НБУ пересмотрел прогнозную траекторию инфляции в сторону более медленного снижения, учитывая существенные потери от войны и дальнейший перенос на цены растущих расходов бизнеса, ухудшение прогноза урожаев и эффекты от фактического ослабления гривны к евро,

Предполагается ее замедление до 9,7% в 2025 году (ранее ожидалось 8,7%), 6,6% - в 2026 году (ранее - 5%) и цели 5% - в 2027 году.

"Динамика инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от фактического влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Снижению инфляции будут способствовать меры монетарной политики, постепенное наращивание урожаев, умеренное внешнее ценовое давление и улучшение ситуации на рынке труда на фоне устойчивости валютного рынка и достаточности международного финансирования.

Напомним:

В Украине в июне замедлилась как потребительская, так и месячная инфляция.