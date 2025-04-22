МВФ погіршив прогноз зростання світового ВВП, для України - не змінив

Глобальне зростання світового ВВП сповільниться з 3,3% у 2024 році до 2,8% у 2025 році та 3% у 2026 році.

Такий оновлений Світовий економічний прогноз (WEO) опублікував Міжнародний валютний фонд (МВФ) 22 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

Наголошується, що ситуація змінилася, оскільки уряди в усьому світі змінюють пріоритети своєї політики. Серед іншого, з моменту виходу січневого WEO 2025 року було оголошено та впроваджено низку нових тарифних заходів з боку США та контрзаходів з боку їхніх торговельних партнерів.

У базовому прогнозі зростання в країнах з розвиненою економікою прогнозується на рівні 1,4% у 2025 році.

Очікується, що зростання в США сповільниться до 1,8%, що на 0,9 в.п. нижче прогнозу, опублікованого в WEO 2025 за січень 2025 року, через більшу політичну невизначеність, торговельну напруженість і слабший імпульс попиту, тоді як зростання в єврозоні на рівні 0,8%, як очікується, сповільниться на 0,2 в.п.

Щодо України, то прогноз зростання ВВП на цей рік збережено на рівні 2%, на наступний – 4,5%.

Нагадаємо:

Запровадження мит адміністрацією Дональда Трампа створює економічну невизначеність і послаблює довіру споживачів та інвесторів, але не спричинить рецесії в короткостроковій перспективі, заявила керуюча директорка МВФ Крісталіна Георгієва.