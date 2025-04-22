МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП, для Украины - не изменил

Глобальный рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году.

Такой обновленный Мировой экономический прогноз (WEO) опубликовал Международный валютный фонд (МВФ) 22 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что ситуация изменилась, поскольку правительства во всем мире меняют приоритеты своей политики. Среди прочего, с момента выхода январского WEO 2025 года был объявлен и внедрен ряд новых тарифных мер со стороны США и контрмер со стороны их торговых партнеров.

В базовом прогнозе рост в странах с развитой экономикой прогнозируется на уровне 1,4% в 2025 году.

Ожидается, что рост в США замедлится до 1,8%, что на 0,9 п.п. ниже прогноза, опубликованного в WEO 2025 за январь 2025 года, из-за большей политической неопределенности, торговой напряженности и более слабого импульса спроса, тогда как рост в еврозоне на уровне 0,8%, как ожидается, замедлится на 0,2 п.п.

Что касается Украины, то прогноз роста ВВП на этот год сохранен на уровне 2%, на следующий - 4,5%.

Напомним:

Введение пошлин администрацией Дональда Трампа создает экономическую неопределенность и ослабляет доверие потребителей и инвесторов, но не приведет к рецессии в краткосрочной перспективе, заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.