МВФ прогнозирует, что госдолг Украины превысит "психологическую" отметку

Международный валютный фонд прогнозирует, что общий государственный долг Украины в 2025 году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Об этом говорится в докладе "Финансовый монитор", который представил в среду в Вашингтоне директор Финансового департамента МВФ Виктор Гаспар, передает Укринформ.

Согласно расчетам Фонда, общий госдолг Украины в 2024 году, после двух лет полномасштабной войны РФ, составил 89,8% ВВП.

В 2025 году ожидается, что этот показатель впервые превысит "психологическую" отметку 100% и достигнет 110%.

Для сравнения: в 2021 году, до масштабного вторжения РФ, этот показатель не превышал 48,9%.

В то же время в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины уменьшится в следующем году до 108,5% с последующей тенденцией к снижению.

Напомним:

По прогнозу Международного валютного фонда, рост ВВП Украины на этот год сохранен на уровне 2%, на следующий - 4,5%.