"Vodafone Україна" скоротив чистий прибуток на 30%: в компанії назвали причини

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна") у 2024 році збільшив виручку на 13,1% до 24,44 млрд грн. Водночас скоротив прибуток на 30,1% до 3,54 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії від 4 квітня.

"Чистий прибуток "Vodafone Україна" становить 3,5 млрд грн, що на 30% менше порівняно з 2023 роком. Це зменшення спричинене збитками від курсових різниць через зростання обмінного курсу долара США до гривні на 11%, а також частковим зниженням операційного прибутку", - повідомили в прес-службі компанії.

Кількість користувачів "Vodafone Україна" в 2024 році скоротився на 0,7% до 15,8 млн.

Компанія в 2024 році збільшила капітальні інвестиції на 10% до 6,2 млрд грн.

Нагадаємо:

Кількість мобільних номерів, перенесених у межах послуги MNP, яка дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням номера, в січні 2025 року становила 145 тис. – це найвищий показник за весь час дії послуги. Від "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") перейшло 31,99 тис. абонентів, до оператора – 17,28 тис.