"Vodafone Украина" сократил чистую прибыль на 30%: в компании назвали причины

"ВФ Украина" ("Vodafone Украина") в 2024 году увеличил выручку на 13,1% до 24,44 млрд грн. В то же время сократил прибыль на 30,1% до 3,54 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании от 4 апреля.

"Чистая прибыль "Vodafone Украина" составляет 3,5 млрд грн, что на 30% меньше по сравнению с 2023 годом. Это уменьшение вызвано убытками от курсовых разниц из-за роста обменного курса доллара США к гривне на 11%, а также частичным снижением операционной прибыли", - сообщили в пресс-службе компании.

Количество пользователей "Vodafone Украина" в 2024 году сократилось на 0,7% до 15,8 млн.

Компания в 2024 году увеличила капитальные инвестиции на 10% до 6,2 млрд грн.

Напомним:

Количество мобильных номеров, перенесенных в рамках услуги MNP, которая позволяет перейти на обслуживание к другому оператору с сохранением номера, в январе 2025 года составило 145 тыс. - это самый высокий показатель за все время действия услуги. От "ВФ Украина" ("Vodafone Украина") перешло 31,99 тыс. абонентов, к оператору - 17,28 тыс.