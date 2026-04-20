Курс євро до гривні втретє поспіль оновить історичний максимум

У вівторок, 21 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 13 копійок до 51,89 грн, що стане новим історичним рекордом.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 21 копійку до 44,10 грн

Офіційні курси на вівторок 21 квітня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,10 грн (43,89 грн станом на 20 квітня);

1 євро – 51,89 грн (51,76 грн станом на 20 квітня).

Нагадаємо:

У понеділок, 20 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 34 копійки до 51,76 грн, що стало новим історичним рекордом. У п'ятницю, 17 квітня, офіційний курс євро до гривні також оновив історичний рекорд - 51,42 грн.

Попередній рекорд курсу євро було встановлено 15 квітня 2026 року - 51,32 грн.

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.