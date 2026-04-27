Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 28 квітня

У вівторок, 28 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 22 копійки до 51,76 грн.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 8 копійок до 44,08 грн.

Офіційні курси на вівторок 28 квітня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,08 грн (44,00 грн станом на 27 квітня);

1 євро – 51,76 грн (51,54 грн станом на 27 квітня).

Нагадаємо:

У середу, 22 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 2 копійки до 51,91 грн, що стало новим історичним рекордом.

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.