Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 28 квітня
НБУ
У вівторок, 28 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 22 копійки до 51,76 грн.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 8 копійок до 44,08 грн.
Офіційні курси на вівторок 28 квітня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,08 грн (44,00 грн станом на 27 квітня);
- 1 євро – 51,76 грн (51,54 грн станом на 27 квітня).
Нагадаємо:
У середу, 22 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 2 копійки до 51,91 грн, що стало новим історичним рекордом.
Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.