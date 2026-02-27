Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 2 березня

У понеділок, 2 березня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 16 копійок до 50,86.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно подешевшає на 11 копійок до 43,09 грн.

Офіційні курси на понеділок 2 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,09 грн (43,20 грн станом на 27 лютого);

1 євро – 50,86 грн (51,02 грн станом на 27 лютого).

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.