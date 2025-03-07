Міжнародні резерви України зменшилися на 6,7%: які причини

Станом на 1 березня міжнародні резерви України становили 40,15 млрд дол. У лютому вони зменшилися на 6,7%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що динаміку резервів визначала низка факторів. По-перше, операції Нацбанку на валютному ринку України.

У лютому порівняно із січнем 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 19,4%. НБУ продав на валютному ринку 3 022,6 млн дол. і викупив у резерви 0,5 млн дол.

При цьому навалютні рахунки Уряду України в НБУ в лютому надійшло 255 млн дол. від розміщення валютних ОВДП.

До того ж уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 341,6 млн дол., з яких:

275,3 млн дол. - борг перед Світовим банком;

54,1 млн дол. - борг перед іншими міжнародними кредиторами України;

12,2 млн дол. - обслуговування валютних ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 428,9 млн дол.

Також на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів. У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 673,4 млн дол.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України у 2024 році зросли на 8% і станом на 1 січня 2025 року становили 43,8 млрд доларів.