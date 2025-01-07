Міжнародні резерви України у 2024 році зросли на 8% – НБУ

Міжнародні резерви України у 2024 році зросли на 8% і станом на 1 січня 2025 року становили 43,8 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Минулого року Україна отримала потужну світову фінансову підтримку – близько 42 млрд доларів. Крім того, країна отримала понад 3,5 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (6,7 млрд дол. США) та виплати Міжнародному валютному фонду (3,4 млрд дол. США);

Також, це дозволило компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти 34,8 млрд дол. США, що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку.

Міжнародні резерви зросли до рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість, додали в НБУ.

Зокрема, у грудні міжнародні резерви зросли на 9,7%.

"Така динаміка зумовлена рекордними надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - підсумували в Нацбанку.

Нагадаємо:

За тиждень із 30 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року Національний банк України продав на міжбанку 744,1 млн дол, при цьому купив 260 тис дол.