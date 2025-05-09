Імпорт товарів в Україну майже вдвічі більший за експорт: що купуємо та продаємо
Протягом січня-квітня в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували – на $13,3 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Як інформує митниця, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
Китай — $5,2 млрд;
Польща — $2,3 млрд;
Німеччина — $2,1 млрд.
Експортували з України найбільше до:
Польщі — на $1,6 млрд;
Туреччини — на $932 млн;
Італії — на $843 млн.
За даними митниці, у загальних обсягах ввезених у січні-квітні товарів 67% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $9,1 млрд;
- продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд;
- паливно-енергетичні — $3,3 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $7,6 млрд;
- метали та вироби з них — $1,5 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $1,2 млн.
Читайте також: Чому зростає імпорт і хто винен
Нагадаємо:
Товарообіг України в 2024 році зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, досягнувши 112,3 млрд дол (у 2023 році – 99,4 млрд дол, у 2022 році – 99,7 млрд дол).
Протягом січня-березня в Україну імпортували товарів на суму $18,5 млрд, а експортували – на $9,9 млрд.