Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Імпорт товарів в Україну майже вдвічі більший за експорт: що купуємо та продаємо

Альона Кириченко — 9 травня, 14:35
Імпорт товарів в Україну майже вдвічі більший за експорт: що купуємо та продаємо
Getty Images

Протягом січня-квітня в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували – на $13,3 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Як інформує митниця, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $5,2 млрд;

Польща — $2,3 млрд;

Німеччина — $2,1 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $1,6 млрд;

Туреччини — на $932 млн;

Італії — на $843 млн.

За даними митниці, у загальних обсягах ввезених у січні-квітні товарів 67% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт — $9,1 млрд;
  • продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд;
  • паливно-енергетичні — $3,3 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $7,6 млрд;
  • метали та вироби з них — $1,5 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт — $1,2 млн.

Читайте також: Чому зростає імпорт і хто винен

Нагадаємо:

Товарообіг України в 2024 році зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, досягнувши 112,3 млрд дол (у 2023 році – 99,4 млрд дол, у 2022 році – 99,7 млрд дол).

Протягом січня-березня в Україну імпортували товарів на суму $18,5 млрд, а експортували – на $9,9 млрд.

торгівля експорт імпорт

експорт

Імпорт товарів в Україну майже вдвічі більший за експорт: що купуємо та продаємо
Торік Євросоюз імпортував з України товарів на 24,5 мільярдів євро – Євростат
В’єтнамський експорт до США побив рекорд через побоювання нових мит

Останні новини