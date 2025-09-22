Україна заробила на експорті яєць в 2,6 рази більше, ніж торік

За 8 місяців поточного року Україна експортувала яєць на 119,5 млн доларів, що в 2,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Союз птахівників України.

Йдеться, що головними покупцями українських яєць протягом 8 місяців 2025 року були Хорватія (10,9%), Великобританія (10,6%) та Іспанія (11%).

Зокрема, у серпні українські виробники яєць експортували 168,2 млн штук на суму 16,4 млн доларів.

В серпні найбільші обсяги експорту були до Іспанії – 37,1 млн штук, Чехії – 28,9 млн штук та Польщі – 21,7 млн штук.

Нагадаємо:

За 7 місяців поточного року виручка українських виробників яєць від експорту становила 103,1 млн дол, що в 2,6 рази більше ніж за аналогічний період минулого року.