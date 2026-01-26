Виручка від експорту українських яєць за рік зросла майже втричі

Виручка від експорту українських яєць за 2025 рік становила 201,9 млн доларів, що в 2,8 рази більше ніж за 2024 рік.

Про це повідомляє Союз птахівників України.

За даними асоціації, українські виробники яєць експортували торік 2,05 млрд штук. Порівняно з 2024 роком експорт яєць зріс на 65,6%.

Йдеться, що найактивнішими покупцями українських яєць протягом 2025 року були Іспанія (16,4%), Великобританія (11,9%), Чехія (10,3%), Польща (10,0%), Хорватія (8,7%), і Ізраїль (7,8%).

За минулий рік експорт яєчних продуктів становив 8,2 тис. тонн на загальну суму 47,8 млн доларів. Найбільшими імпортерами були Латвія (24%), Італія (23,8%), Польща (17,2%) та Данія (12,6%). Проти 2024 року експорт зріс на 2,6%, а в грошовому еквіваленті на 40,3%.

Зазначається, що Україна змогла посилити торговельну присутність на європейському ринку яєць і яєчних продуктів, частка країн ЄС за підсумками 2025 року досягла 73,4% і 92,6% відповідно від загального обсягу експорту цих товарів.

"Значне скорочення виробництва яєць в країнах ЄС внаслідок складної епізоотичної ситуації протягом минулого року і необхідність для відновлення тривалого періоду, призвело до зростання цін на європейському ринку та сприяло підвищеному попиту на українську продукцію", – пояснюють в Союзі птахівників.

Нагадаємо:

Польща впродовж дев'яти місяців 2025 року збільшила імпорт столових яєць майже вдвічі порівняно з минулим роком. Найбільше яєць вона імпортує з України.