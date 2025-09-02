За 7 місяців Україна експортувала яєць на понад 103 мільйони доларів

За 7 місяців поточного року виручка українських виробників яєць від експорту становила 103,1 млн. дол, що в 2,6 рази більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Союз птахівників України.

Головними покупцями українських яєць протягом цього періоду були Хорватія (11,8%), Великобританія (10,6%) та Іспанія (9,5%), говориться у повідомленні.

У липні українські виробники яєць експортували 190,6 млн.штук на суму 17 млн.$. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт зріс на 86%. Найбільші обсяги експорту були до Іспанії – 21,5 млн.штук, Великобританії – 21,4 млн.штук та Польщі – 22,7 млн.штук.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українська продукція птахівництва вийшла на ринок Султанату Оман. Україна отримала дозвіл на постачання м’яса, субпродуктів та іншої продукції птахівництва.

Минулого року дозвіл на експорт продукції до Європейського Союзу отримали 22 українських виробники харчових продуктів. Зокрема, із них 12 – виробники м'яса птиці та продукції з нього, 3 – рибопереробні підприємства та 5 – молокопереробних.

У 2024 році Україна експортувала 446,6 тисячі тонн м’яса птиці, що на 6,3% більше, ніж за 2023 рік (419,9 тисячі тонн). Зокрема, у грудні – 37,8 тисячі тонн.