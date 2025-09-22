Украина заработала на экспорте яиц в 2,6 раза больше, чем в прошлом году

За 8 месяцев текущего года Украина экспортировала яиц на 119,5 млн долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Союз птицеводов Украины.

Говорится, чтоглавными покупателями украинских яиц в течение 8 месяцев 2025 года были Хорватия (10,9%), Великобритания (10,6%) и Испания (11%).

В частности, в августе украинские производители яиц экспортировали 168,2 млн штук на сумму 16,4 млн долларов.

В августе наибольшие объемы экспорта были в Испанию - 37,1 млн штук, Чехию - 28,9 млн штук и Польшу - 21,7 млн штук.

Напомним:

За 7 месяцев текущего года выручка украинских производителей яиц от экспорта составила 103,1 млн долл, что в 2,6 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.