Молдова відновила імпорт української курятини

Молдова відновила доступ на внутрішній ринок для замороженого та охолодженого м'яса птиці від одного українського виробника, який має право експорту до Євросоюзу,

Про це повідомила Держпродспожислужба за результатами зустрічі з Національним агентством з безпечності харчових продуктів Молдови (ANSA).

Рішення було ухвалено після отримання результатів лабораторних досліджень у лабораторії ЄС, які підтвердили відповідність української продукції вимогам безпечності.

"Наступний крок — відновлення експорту до Молдови для інших українських виробників, над чим Держпродспоживслужба вже працює разом із ANSA", - наголосили в Держпродспожислужбі.

Сторони також підтвердили готовність до подальшого діалогу для розширення переліку категорій м'ясної продукції, доступних для експорту у Молдову.

Молдова у січні 2026 року призупинила імпорт української курятини через претензії до якості кормів, які українська сторона назвала дискримінаційними.

Федерація роботодавців України пропонувала запровадити дзеркальні заходи проти імпорту молдовського вина після того, як молдовська сторона закрила свій ринок для української продукції птахівництва.