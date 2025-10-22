"Енергоатом" за 80 мільйонів замовив кран з Китаю для добудови Хмельницької АЕС

АТ "НАЕК "Енергоатом" 15 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ з ІІ "Юромаш" гусеничний кран вартістю 79,65 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посланням на систему "Прозорро".

До літа 2026 року в Нетішин Хмельницької області поставлять новий гусеничний кран ХCMG XLC350 виробництва компанії ХСМG Construction Machinery Co., Ltd. Building Machinery Co. (Китай) не раніше 2024 року.

Товар оплачуватимуть пів року після поставки. Гарантія становить два роки.

Кран XLC350 має вантажопідйомність 350 т, дизельний двигун потужністю 247 кВт, основну решістчасту стрілу 60 м, подовжувач стріли зі змінним вильотом та функцією регулювання діапазону нахилу 64 м, виліт (радіус) загальної стріли зі змінним вильотом 24 м, а також висоту підйому вантажу по гаку загальної стріли до 116 м.

Ця модель використовується в енергетиці, металургії, хімічній промисловості, будівництві мостів і метрополітену тощо.

Дорожчим конкурентом було ТОВ "Коммаш Груп" Івети Жили з іншим краном SANY SCC3500A-6 виробництва компанії Zhejiang SANY Equipment Co., Ltd. (Китай).

Засновницею столичної фірми "Юромаш" є киянка Ганна Покотило, а директором – Ян Герцог. Вони разом з Іриною Дорощук і Дмитром Кукарєкіним володіють ТОВ "Аргепо", яким керує Сергій Коляденко. Останній володіє ТОВ "Голекс" із Геворком Бабаяном.

Нагадаємо:

"Енергоатом" 2 жовтня за результатами тендеру замовило ПП "Тех-Маш" ремонт баштового крана за 260,13 млн грн.