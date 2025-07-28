Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 29 липня

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 29 липня знеціниться на 29 копійок до 48,69 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 29 липня.

Своєю чергою, курс долара укріпиться на 1 копійку.

Офіційні курси на вівторок 29 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,79 грн (41,78 грн станом на 28 липня);

1 євро - 48,69 грн (48,98 грн станом на 28 липня).

Нагадаємо:

Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.

Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні. Загалом за червень євросоюзівська валюта зросла на 1,7 гривні.

Станом на 30 червня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 8 копійок, євро зріс на 15 копійок й встановив новий рекорд вчетверте.