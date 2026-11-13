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Нацбанк показав курс валют на понеділок 16 листопада

Артур Крижний — 13 листопада, 17:45
Нацбанк показав курс валют на понеділок 16 листопада
Фото: Getty Images

У понеділок, 16 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 4 копійки та становитиме 45,42 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 11 копійок і становитиме 50,22 грн.

Офіційні курси на понеділок 16 листопада встановлено на такому рівні:

1 долар США – 45,42 грн (45,38 грн станом на 13 листопада);

1 євро – 50,22 грн (50,33 грн станом на 13 листопада).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.

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