Нацбанк показав курс валют на понеділок 16 листопада
Фото: Getty Images
У понеділок, 16 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 4 копійки та становитиме 45,42 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 11 копійок і становитиме 50,22 грн.
Офіційні курси на понеділок 16 листопада встановлено на такому рівні:
1 долар США – 45,42 грн (45,38 грн станом на 13 листопада);
1 євро – 50,22 грн (50,33 грн станом на 13 листопада).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.
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