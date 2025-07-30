Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 31 липня
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Офіційний курс євро до гривні у четвер 31 липня знеціниться на 8 копійок до 48,14 грн.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 31 липня.
Своєю чергою, курс долара знеціниться на 2 копійки.
Офіційні курси на четвер 31 липня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 41,76 грн (41,78 грн станом на 30 липня);
- 1 євро - 48,14 грн (48,22 грн станом на 30 липня).
Нагадаємо:
Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.
Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні. Загалом за червень євросоюзівська валюта зросла на 1,7 гривні.
Станом на 30 червня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 8 копійок, євро зріс на 15 копійок й встановив новий рекорд вчетверте.