Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 31 липня

Офіційний курс євро до гривні у четвер 31 липня знеціниться на 8 копійок до 48,14 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 31 липня.

Своєю чергою, курс долара знеціниться на 2 копійки.

Офіційні курси на четвер 31 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,76 грн (41,78 грн станом на 30 липня);

1 євро - 48,14 грн (48,22 грн станом на 30 липня).

Нагадаємо:

Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.

Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні. Загалом за червень євросоюзівська валюта зросла на 1,7 гривні.

Станом на 30 червня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 8 копійок, євро зріс на 15 копійок й встановив новий рекорд вчетверте.