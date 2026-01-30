Європейський інвестбанк перерозподілить кошти на українську енергетику – Кулеба

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перерозподілить кошти в межах чинної програми UMIP, що дозволить збільшити фінансування відновлення енергосистеми.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба після зустрічі з Маттео Рівелліні, керівником напряму інвестицій для України ЄІБ

Перерозподіл коштів дозволить закупити когенераційні установки, обладнання для опалення та підтримати роботу водоканалів. Закупівлі здійснюватимуться за спрощеними процедурами.

Окрім цього, програма ставитиме в пріоритет регіони з найбільшими руйнуваннями енергетики.

"Наступний крок – підготовка спільного Меморандуму, який плануємо підписати на Саміті Україна-ЄС у Брюсселі в квітні." – зазначив Кулеба.

