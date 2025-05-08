Портовики заказали николаевскому производителю лоцманский катер за 132 миллиона

Филиал "Дельта-лоцман" ГП "Администрация морских портов Украины" (Николаев) 1 мая по результатам тендера заказал ООО "Верфь "Черноморские яхты" катер за 132,00 млн грн. Импортная составляющая составляет 78,00 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До конца 2026 года производитель должен будет поставить лоцманский катер проекта BSY 58 длиной 17,6 м.

Судно предназначено для доставки и снятия лоцманов с судов, заказавших лоцманскую проводку, лоцманского сопровождения на судоходных путях и обследования состояния судоходных путей.

Катер рассчитан на трех членов экипажа и семь лоцманов.

Цена эквивалентна $3,18 млн. В 2019 году "Дельта-лоцман" заказывала ООО "УМС Марин" другие лоцманские катера проекта ВМ22 большей длиной 22,1 м по 86,23-91,55 млн грн, или $3,50-3,72 млн.

На нынешнем тендере киевское ООО "Украинское морское судостроение" Владимира Умрилова предлагало свой катер УМС М20 проекта BM58.190 на 1% дешевле. Но его заявку отклонили из-за несоответствия условиям технической спецификации и другим требованиям.

Открытые торги провели с использованием метода оценки предложений по стоимости жизненного цикла. Формула учитывала не только цену товара, но и пошлину. Впрочем, пошлины ни у кого не было.

Зарегистрированная в 2017 году николаевская "Верфь "Черноморские яхты" принадлежит ее директору Александру Сагайдакову и Светлане Сагайдаковой.

По данным системы "YouControl", до 2019 года эта фирма называлась "Черноморская судоверфь". На сайте фирмы сказано, что в 1998 году Сагайдаков возглавил ГП "Николаевский государственный центр малотоннажного судостроения", которое при реорганизации получило название "Николаевская малотоннажная верфь" (еще позже - ныне прекращенный "Судмашпром").

Фирма работает на месте "Николаевской малотоннажной верфи".

Напомним:

За первый квартал 2025 года украинские порты обработали 23 млн тонн грузов, что на 4,8 млн тонн меньше, чем в соответствующий период прошлого года.