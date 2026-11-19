Посадовця державного підприємства "Морський торговельний порт "Південний" підозрюють у причетності до схеми закупівель залізничного обладнання за завищеними цінами, через що держава зазнала збитків на 4,9 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що посадовці порту разом із керівником приватної компанії організували закупівлі обладнання за цінами, значно вищими за ринкові.

"Постачальник заздалегідь отримував інформацію про майбутні закупівлі, а технічні вимоги прописували під його продукцію. Для створення видимості конкуренції використовували заздалегідь узгоджені цінові пропозиції інших підприємств", – зазначили детективи.

За даними аналітиків БЕБ, аналогічне обладнання виробник продавав іншим покупцям дешевше.

Загалом у 2024 році порт уклав три договори на майже 25 млн грн. Встановлені слідством збитки — 4,9 млн грн.

Раніше підозру в цьому провадженні отримав і керівник компанії-постачальника. Посадовцю порту повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, зловживаючи службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн та відсторонив від посади. Прокуратура оскаржила це рішення в частині розміру застави та вимагає її збільшення.

Відомо, що майже п'ять мільйонів гривень могли переплатити під час закупівлі залізничного обладнання для державного порту "Південний".

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет визнав 14 компаній учасниками змов на торгах, проведених держпідприємством "Морський торговельний порт "Південний", та оштрафував їх на загальну суму 23,4 млн грн.