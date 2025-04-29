"Энергоатом" получил 1,3 миллиарда чистой прибыли: куда направит деньги

Чистая прибыль АО "НАЭК "Энергоатом" за 2024 год достигла 1,3 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграмм-канале во вторник.

"Кабинет министров Украины утвердил итоги работы "Энергоатома" за 2024 год: чистая прибыль компании - 1,3 млрд грн", - написал он в Телеграмм.

По его информации, все 100% прибыли будет направлено на покрытие убытков предыдущих лет, дивиденды - не выплачиваются.

Правительство также подтвердило заключение независимого аудитора и утвердило отчет о вознаграждениях наблюдательному совету.

Напомним:

Издание Forbes Ukraine сообщило со ссылкой на мнение экспертов и источников, что после повышения тарифов на электроэнергию "Энергоатом" должен был получить существенно большую прибыль за 2024 год.

Согласно анализу, в 2024 году "Энергоатом" получил 1,3 млрд грн чистой прибыли против 11 млрд грн убытков в 2023 году. Однако на фоне повышения тарифов для населения в июне 2024 года на 64% прибыль компаний должна была быть больше. По оценкам экспертов, которое опросило издание, это должно было улучшить финансовый результат более чем на 30 млрд грн в год.

Позже "Энергоатом" заявил, что материал Forbes Ukraine о финансовых результатах компании за 2024 год якобы является "манипулятивным" и основан на "искаженных фактах".