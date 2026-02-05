У Раді придумали, як зменшити критичне навантаження на сервісні центри Пенсійного фонду

Парламентський комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів пропонує автоматично поновити виплату пенсій з 1 січня 2026 року усім особам, яким її було припинено через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради.

"Наразі триває верифікація виплат та ідентифікації осіб – отримувачів пенсій і соціальних виплат. Є випадки непроходження фізичної ідентифікації, через що громадяни звертаються до сервісних центрів Пенсійного фонду України для відновлення виплат та уточнення даних", – говориться у повідомленні.

Це підвищене навантаження призвело до утворення черг, зазначають у комітеті.

3 лютого відбулася нарада за участю першого заступника голови ВР Олександра Корнієнка, на якій обговорили критичну ситуацію яка склалась з чергами в сервісних центрах Пенсійного фонду та масовим припиненням виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам.

Наразі комітет пропонує продовжити термін проходження фізичної ідентифікації до 1 липня 2026 року для всіх категорій, на яких поширюється постанова КМУ №299, та автоматично поновити виплату пенсій з 1 січня 2026 року усім особам, яким її було припинено через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.

Подовження терміну фізичної ідентифікації для одержувачів соціальних виплат дозволить уникнути черг, зупинки виплат, зазначають у комітеті.

Також це дозволить забезпечити безперервність фінансової підтримки вразливих категорій громадян та дати додатковий час (6 місяців) на підтвердження документів особам, що перебували на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

Також комітет пропонує чітко розмежувати функції фронт- та бек-офісу.

Управління соціального захисту населення (УСЗН) та ЦНАП мають стати основними фронт-офісами: приймати заяви, документи, проводити первинну ідентифікацію громадян (за наявності необхідного обладнання та повноважень).

Пенсійний фонд залишається бек-офісом: здійснює перевірку документів, приймає остаточне рішення, проводить перерахунки та безпосередньо здійснює виплати пенсій та страхових виплат.

Також профільний комітет говорить про необхідність терміново збільшити кількість робочих вікон та операторів у сервісних центрах ПФУ щонайменше вдвічі у найбільш проблемних регіонах.

Депутати пропонують виділити додаткове бюджетне фінансування на доукомплектування кадрами, технікою та приміщеннями сервісних центрів ПФУ та організацію роботи фронт- та бек-офісів.

Крім того, – запровадити додаткові мобільні та виїзні бригади ПФУ для ідентифікації та поновлення виплат маломобільним групам, ВПО та особам похилого віку.

Комітет рекомендує запровадити по всій країні "реальну електронну чергу з розподілом місць, SMS-повідомленнями та можливістю запису онлайн".

На офіційних сайтах уряду та відповідних органів має бути оприлюднено план заходів щодо проходження фізичної ідентифікації (з конкретними термінами, відповідальними особами та показниками — скільки вікон додано, скільки людей обслужено щодня).

Також комітет говорить про необхідність нпрацювати механізм ідентифікації осіб – отримувачів пенсій та/або соціальних виплат без зупинки таких виплат в подальшому.

За даними керівництва Міністерства соцполітики, сім'ї та єдності, підвищене навантаження на установи Пенсійного фонду України має тимчасовий характер та пов'язане з проведенням окремих організаційних і технічних процедур.

Усі звернення громадян опрацьовуються у встановленому законом порядку, а пенсійні виплати та соціальні нарахування здійснюються в повному обсязі та без затримок, запевнили у міністерстві.

Громадянам рекомендується за можливості, користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду або попереднім записом на прийом, що дозволить уникнути черг та зекономити час.

9 лютого профільний комітет ВР проведе слухань для ґрунтовного аналізу проблемних питань із залученням представників центральних органів виконавчої влади, ПФУ, експертного середовища та напрацювання системних рішень.

Нагадаємо:

У 2025 році уряд запровадив спеціальні обмежуючі коефіцієнти для пенсій, розмір яких перевищував максимально дозволені законодавством 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Цю норму заклали у бюджет на 2025 рік.

У 2026 році уряд також передбачив обмеження найбільших пенсій, передбачивши аналогічний механізм у бюджеті на цей рік.

Раніше повідомлялося, що розмір пенсії по віку для 35,2 тисячі українців перевищує максимально дозволений законодавством рівень у 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (25,95 тис. грн).