Україна ризикує залишитися без грошей на війну вже до червня

Україна ризикує залишитися без грошей на ведення війни проти Росії вже протягом двох місяців, оскільки збіг низки чинників ставить під загрозу десятки мільярдів євро допомоги від ключових донорів країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на анонімних українських посадовців.

Наразі Київ має достатньо коштів, щоб покривати видатки лише до червня, згідно з оцінками, якими поділилися як українські, так і іноземні посадовці. Підтримка західних союзників була критично важливою, щоб Україна могла продовжувати боротьбу протягом більш ніж чотирьох років повномасштабного вторгнення Росії.

Низка останніх невдач — від вето Угорщини на кредит Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро, або 104 мільярди доларів, до суперечки навколо останнього пакета допомоги Міжнародного валютного фонду та ослаблення ініціативи НАТО щодо постачання зброї — суттєво звузила простір для маневру України.

Голова Національного банку України Андрій Пишний раніше цього місяця сказав Bloomberg в інтерв'ю, що якщо міжнародне фінансування не надійде, його установа в найгіршому випадку може бути змушена відновити пряме кредитування Міністерства фінансів. Ці кошти підуть на виплату зарплат військовим і працівникам, а також на фінансування основних послуг.

Проблема з фінансуванням оборони України виникає в той час, коли Росія дедалі більше отримує бюджетний надприбуток від стрибка світових цін на нафту, спричиненого війною з Іраном. Цей конфлікт також відволікає військові ресурси США та увагу президента Дональда Трампа, відсуваючи на другий план дипломатичні зусилля щодо досягнення мирної угоди для України.

США майже повністю припинили пряму допомогу Україні після повернення Трампа до Білого дому в січні минулого року, залишивши Європу покривати основні витрати на зброю та фінансову підтримку уряду в Києві.

За оцінками Києва, цього року на закупівлю американської зброї потрібно 15 мільярдів доларів. Загалом у 2026 році країні знадобиться 52 мільярди доларів іноземної допомоги.

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.