Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов

С начала военной агрессии в 2014 году нанесенные Украине общие убытки могут достигать одного триллиона долларов.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, пишет "Укринформ".

Она отметила, что за три года полномасштабной войны сумма потерь, которые вызвала Россия, оценена уже в 589 миллиардов долларов. И в связи с ежедневными ударами РФ по украинской территории реальная сумма убытков продолжает ежедневно расти.

"Эти цифры одна из более консервативных оценок. Если брать с начала войны в 2014, то эта сумма может достигать и 1 триллиона долларов, среди которых десятки тысяч уничтоженных жизней", - сказала Мудрая.

Напомним:

Через три года после полномасштабного вторжения общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине составляет 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия, что в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины за 2024 год.