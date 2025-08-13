Зарплаты в агросекторе Украины выросли на 15% за год: какие профессии самые оплачиваемые

Заработные платы в агросекторе Украины выросли на 15% за последний год.

Об этом говорится в аналитике от OLX Работа.

Согласно исследованию, в июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го медианные зарплаты выросли почти во всех ключевых аграрных профессиях:

- Тракторист: с 25 000 грн до 30 000 грн (+20%);

- Пилорамщик: с 23 500 грн до 30 000 грн (+28%);

- Агроном: с 24 000 грн до 25 000 грн (+4%);

- Другие профессии в агросекторе: с 19 000 грн до 20 000 грн (+5%).

Спрос на работников в агросекторе остается стабильно высоким, особенно в разгар сезона. Согласно аналитике, в июле 2025 года на одну вакансию приходилось почти 23 отклика, тогда как год назад - 20. Самыми востребованными среди работодателей остаются трактористы, а больше всего откликов соискателей собрала профессия агронома.

Хотя доля вакансий с бронированием в агросекторе остается невысокой, она демонстрирует ощутимый рост, отмечают аналитики. Так, в июле 2025 года количество таких вакансий на OLX выросло в 6,2 раза по сравнению с прошлым годом: с 1% до 7% среди всех объявлений в категории "Сельское и лесное хозяйство".

