Деякі ВПО зможуть отримати до 2 мільйонів від держави

Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати від держави до 2 млн грн на одну людину або сім’ю.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що на старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни.

За її словами, подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через Дію, а згодом — у ЦНАПах чи в нотаріусів.

Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови, повідомила Свириденко.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, Кошти з ваучера можна буде витратити на:

- купівлю квартири чи будинку;

- інвестування в будівництво житла;

- оплату першого внеску або платежу за іпотекою.

Нагадаємо:

У серпні сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які їх отримували попередні три шестимісячні періоди. Уряд продовжив ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року.