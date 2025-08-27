Українська правда
Виплати для ВПО продовжили на пів року: яких категорій це стосується

Альона Кириченко — 27 серпня, 14:00
Getty Images

У серпні сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які їх отримували попередні три шестимісячні періоди. Уряд продовжив ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Йдеться про осіб з інвалідністю І – ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Крім того, є ще низка змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО, а саме:

  • наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тис грн тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;
  • якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).

    • Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно.

    У відомстві нагадали, що розмір виплат становить:

    2 тис грн - на одну дорослу особу;

    3 тис грн - на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

    Допомога виплачується щомісяця, на кожного члена родини ВПО, з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

