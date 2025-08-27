Виплати для ВПО продовжили на пів року: яких категорій це стосується
У серпні сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які їх отримували попередні три шестимісячні періоди. Уряд продовжив ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.
Йдеться про осіб з інвалідністю І – ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.
Крім того, є ще низка змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО, а саме:
Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно.
У відомстві нагадали, що розмір виплат становить:
2 тис грн - на одну дорослу особу;
3 тис грн - на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.
Допомога виплачується щомісяця, на кожного члена родини ВПО, з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.
Нагадаємо:
Разову допомогу до Дня незалежності України була передбачена для понад 962 тис. українців з числа ветеранів війни та тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною.