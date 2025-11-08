Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
другий щорічний захід про інвестиції

Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю переобладнання автівок: які умови

Віктор Волокіта — 8 листопада, 13:50
Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю переобладнання автівок: які умови
Ілюстративне фото
Getty Images

Кабінет міністрів України передбачив механізм грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних автівок.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Максимальний розмір виплати — до 70 тис грн.

"Щороку таку допомогу зможе отримати до 1000 ветеранів. Фінансування здійснюватиметься коштом держпрограми підтримки ветеранів", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів запускає сервіс Ветеран PRO, у якому будуть представлені усі можливості, пільги та послуги для ветеранів російсько-української війни.

уряд Кабмін

Кабмін

Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю переобладнання автівок: які умови
Свириденко озвучила, що уряд хоче додати до нового пакета "зимової підтримки"
Уряд спрямує Одесі 100 мільйонів гривень: на які потреби

Останні новини