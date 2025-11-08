Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю переобладнання автівок: які умови

Кабінет міністрів України передбачив механізм грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних автівок.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Максимальний розмір виплати — до 70 тис грн.

"Щороку таку допомогу зможе отримати до 1000 ветеранів. Фінансування здійснюватиметься коштом держпрограми підтримки ветеранів", - зазначила Свириденко.

Кабінет міністрів запускає сервіс Ветеран PRO, у якому будуть представлені усі можливості, пільги та послуги для ветеранів російсько-української війни.