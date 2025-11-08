Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю переобладнання автівок: які умови
Ілюстративне фото
Getty Images
Кабінет міністрів України передбачив механізм грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних автівок.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Максимальний розмір виплати — до 70 тис грн.
"Щороку таку допомогу зможе отримати до 1000 ветеранів. Фінансування здійснюватиметься коштом держпрограми підтримки ветеранів", - зазначила Свириденко.
Нагадаємо:
