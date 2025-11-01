Уряд запускає уніфіковану платформу послуг для ветеранів

Кабінет міністрів запускає сервіс Ветеран PRO, у якому будуть представлені усі можливості, пільги та послуги для ветеранів російсько-української війни.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Платформа Ветеран PRO дозволяє користувачеві обрати свій статус і автоматично отримати персональний маршрут від оформлення документів до можливостей навчання, працевлаштування, лікування чи відкриття власної справи.

Усі сервіси для ветеранів будуть зібрані у одному місці.

У повідомленні додали, що протягом двох тижнів планується завершити розробку Кодексу законів про Захисників і Захисниць України та передати документ до Верховної Ради.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "зимової підтримки", яка буде схожа на минулорічну, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати.

Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками АТ "Укрзалізницею" у межах трьох тисяч кілометрів.