Штрафи за порушення в українських заповідниках зростуть у 50 разів

Верховна Рада 29 квітня ухвалила в першому читанні законопроєкт, який суттєво посилює покарання за порушення правил на територіях природно-заповідного фонду.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Законопроєкт передбачає суттєве, у 50 разів, підвищення штрафів за порушення правил охорони та використання заповідних територій:

для фізичних осіб штраф становитиме від 8,5 тис. до 17 тис. грн;

для посадових осіб – від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Наразі розмір штрафу для громадян становить від 153 до 408 грн, а для посадових осіб – від 255 до 510 грн.

"Такі суми не виконують превентивну функцію. Відповідальність за руйнування довкілля не може коштувати менше, ніж обід у кафе. Для прикладу, в 2024 році було винесено 661 протокол і накладено штрафів на суму лише 89,24 тис. грн. Але фактичні збитки природно-заповідному фонду за цей же період становили понад 430 млн грн", - сказала Світлана Гринчук.

За її словами, законопроєкт враховує нові екологічні обмеження, передбачені ухваленим у січні цього року законом, який суттєво обмежив можливість пересування транспортними засобами на заповідних територіях.

Нагадаємо:

У 2024 році Кабмін схвалив розроблений Міндовкіллям законопроєкт про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях.

Верховна Рада увалила закон, який посилює відповідальність за правопорушення у сфері лісокористування та протидію незаконному обігу деревини.