Штрафы за нарушения в украинских заповедниках вырастут в 50 раз

Верховная Рада 29 апреля приняла в первом чтении законопроект, который существенно ужесточает наказание за нарушение правил на территориях природно-заповедного фонда.

Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Законопроект предусматривает существенное, в 50 раз, повышение штрафов за нарушение правил охраны и использования заповедных территорий:

для физических лиц штраф составит от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн;

для должностных лиц - от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Сейчас размер штрафа для граждан составляет от 153 до 408 грн, а для должностных лиц - от 255 до 510 грн.

"Такие суммы не выполняют превентивную функцию. Ответственность за разрушение окружающей среды не может стоить меньше, чем обед в кафе. Например, в 2024 году был вынесен 661 протокол и наложены штрафы на сумму всего 89,24 тыс. грн. Но фактический ущерб природно-заповедному фонду за этот же период составил более 430 млн грн", - сказала Светлана Гринчук.

По ее словам, законопроект учитывает новые экологические ограничения, предусмотренные принятым в январе этого года законом, который существенно ограничил возможность передвижения транспортными средствами на заповедных территориях.

Напомним:

В 2024 году Кабмин одобрил разработанный Минприроды законопроект об усилении административной ответственности за правонарушения на заповедных территориях.

Верховная Рада приняла закон, который усиливает ответственность за правонарушения в сфере лесопользования и противодействие незаконному обороту древесины.