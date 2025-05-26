Банківські вклади українців зростають: які середні внески

Загальна сума вкладів фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців в українських банках становила 1,43 трлн грн станом на 1 травня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

З 1 травня 2022 року по 1 травня 2025 року загальний приріст вкладів українців становив 587,4 млрд грн, з яких 466,9 млрд грн – реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів.

Із загальної суми вкладів українців на 1 травня 2025 року вклади у національній валюті становлять 918,3 млрд грн (+25,5 млрд грн за квітень), вклади в іноземній валюті – 510 млрд грн (+10 млрд грн).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11%.

Найбільше українців – 57,2% – мають вклади від 10 грн до 200 тис. грн. Водночас у структурі загального обсягу вкладів їхня частка становить 28,15%.

Понад половини всіх коштів (50,15%) сконцентрована за рахунок вкладів понад 600 тис. грн. Вони перебувають на руках лише 0,56% українців.

Нагадаємо:

Сума погашень за програмами реструктуризації кредитів у неплатоспроможних банках, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за підсумками 2024 року зросла у 2,5 раза порівняно з 2022 роком.