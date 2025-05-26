Банковские вклады украинцев растут: какие средние сумы

Общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в украинских банках составляла 1,43 трлн грн по состоянию на 1 мая 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

С 1 мая 2022 года по 1 мая 2025 года общий прирост вкладов украинцев составил 587,4 млрд грн, из которых 466,9 млрд грн - реальный рост, то есть без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.

Из общей суммы вкладов украинцев на 1 мая 2025 года вклады в национальной валюте составляют 918,3 млрд грн (+25,5 млрд грн за апрель), вклады в иностранной валюте - 510 млрд грн (+10 млрд грн).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 мая составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов - 11%.

Больше всего украинцев - 57,2% - имеют вклады от 10 грн до 200 тыс. грн. При этом в структуре общего объема вкладов их доля составляет 28,15%.

Более половины всех средств (50,15%) сконцентрировано за счет вкладов свыше 600 тыс. грн. Они находятся на руках лишь 0,56% украинцев.

Напомним:

Сумма погашений по программам реструктуризации кредитов в неплатежеспособных банках, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по итогам 2024 года выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.