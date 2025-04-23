Всемирный банк ухудшил оценку роста ВВП Украины на 2026 год

Всемирный банк подтвердил январский прогноз замедления роста ВВП Украины в 2025 году до 2% с 2,9% в прошлом году и ухудшил оценку его ускорения в следующем году до 5,2% с 7%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ожидается, что в Украине рост замедлится до 2% в этом году, прежде чем восстановится до 5,2% в 2026 году, если прекратятся военные действия и начнется реконструкция", - говорится в документе, опубликованном в среду.

Всемирный банк сообщает, что на фоне продолжающихся военных действий рост в Украине в прошлом году упал до 2,9% с 5,5% в 2023 году.

"Уменьшение внешнего спроса, нехватка рабочей силы и дальнейшие перебои с поставками электроэнергии из-за войны были одними из основных факторов снижения роста", - пояснил банк.

Напомним:

По прогнозу Международного валютного фонда, рост ВВП Украины на этот год сохранен на уровне 2%, на следующий - 4,5%.