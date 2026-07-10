Україна отримала понад 3 мільярди доларів від Світового банку

До Держбюджету надійшло 3,35 мільярдів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Угоду Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України у Гданську.

Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану.

Для виконання умов програми Україна ухвалила 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів.

Кошти, зокрема, підуть на удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.

Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 млрд доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов.

Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії.

Нагадаємо:

Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк підписали угоду про 444 мільйони доларів додаткового фінансування для програми з медичної реформи THRIVE.