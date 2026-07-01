Банки України показали курс валют на 1 липня: долар та євро впали в ціні

Банки оновили курс валют на 1 липня

Банки оновили курси валют на 1 липня: середній євро становив 51,38 грн, долар – 44,99 грн.

Про це сівдчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків 1 липня були такими:

Долар США: 44,45 – 44,99 грн (на 30 червня: 44,59 – 45,09 грн);

Євро: 50,73 – 51,39 грн (на 30 червня: 50,86 – 51,51 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,3 - 45,90 грн (-15 коп. порівняно з 30 червня);

Ощадбанк - 44,50 - 45,05 грн (-5 коп.);

Укрсиббанк - 44,45 - 45,05 грн (-10 коп. на купівлю, -5 коп. на продаж);

ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн (-10 коп.);

Райффайзен - 44,40 - 45,02 грн (-20 коп. на купівлю, -7 коп. на продаж).

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,30 - 51,30 грн (-15 коп. порівняно з 30 червня);

Ощадбанк - 50,80 - 51,50 грн (-10 коп.);

Укрсиббанк - 50,60 - 51,50 грн (-10 коп.);

ПУМБ - 51,10 - 51,80 грн (-10 коп.);

Райффайзен - 50,70 - 51,35 грн (-2 коп. на продаж);

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн. Внаслідок цього курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.