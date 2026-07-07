Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Банки показали актуальний курс долара та євро на 7 липня: євро різко просіло в ціні

Семен Рубан — 7 липня, 11:30
Банки показали актуальний курс долара та євро на 7 липня: євро різко просіло в ціні
Банки показали курс на 7 липня
Фото: Getty Images

Банки оновили курси валют на 7 липня: середній євро становив 51,33 грн, долар – 44,84 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

  • Долар США: 44,35 – 44,84 грн (на 6 липня: 44,35 – 44,87 грн);
  • Євро: 50,69 – 51,33 грн (на 6 липня: 50,75 – 51,43 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • ПриватБанк - 44,20 - 44,80 грн (-5 коп. порівняно з 6 липня);
  • Ощадбанк - 44,35 - 44,85 грн (-5 коп., але тільки на купівлю);
  • Укрсиббанк - 44,30 - 45,85 грн (-5 коп.);
  • ПУМБ - 44,40 - 45,00 грн;
  • Райффайзен - 44,35 - 44,75 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

  • ПриватБанк - 50,30 - 51,30 грн (-20 коп. порівняно з 6 липня);
  • Ощадбанк - 50,65 - 51,40 грн (-15 коп.);
  • Укрсиббанк - 50,55 - 51,45 грн (-10 коп.);
  • ПУМБ - 50,80 - 51,50 грн (-20 коп.);
  • Райффайзен - 50,50 - 51,18 грн (+1 коп. тільки на продаж).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок цього курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.

курс валют банки євро долар

долар

Банки показали актуальний курс долара та євро на 7 липня: євро різко просіло в ціні
Нацбанк показав курс валют на вівторок: євро падає далі
Банки України показали курс валют на 1 липня: долар та євро впали в ціні

Останні новини