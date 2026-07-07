Банки показали актуальний курс долара та євро на 7 липня: євро різко просіло в ціні
Банки показали курс на 7 липня
Фото: Getty Images
Банки оновили курси валют на 7 липня: середній євро становив 51,33 грн, долар – 44,84 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США: 44,35 – 44,84 грн (на 6 липня: 44,35 – 44,87 грн);
- Євро: 50,69 – 51,33 грн (на 6 липня: 50,75 – 51,43 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 44,20 - 44,80 грн (-5 коп. порівняно з 6 липня);
- Ощадбанк - 44,35 - 44,85 грн (-5 коп., але тільки на купівлю);
- Укрсиббанк - 44,30 - 45,85 грн (-5 коп.);
- ПУМБ - 44,40 - 45,00 грн;
- Райффайзен - 44,35 - 44,75 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,30 - 51,30 грн (-20 коп. порівняно з 6 липня);
- Ощадбанк - 50,65 - 51,40 грн (-15 коп.);
- Укрсиббанк - 50,55 - 51,45 грн (-10 коп.);
- ПУМБ - 50,80 - 51,50 грн (-20 коп.);
- Райффайзен - 50,50 - 51,18 грн (+1 коп. тільки на продаж).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок цього курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.